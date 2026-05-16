Arbeloa: "Si Mourinho está aquí la temporada que viene, estaré muy contento"

Álvaro Arbeloa, técnico de Real Madrid, aseguró que si el portugués José Mourinho es su sustituto en la banca la temporada que viene, estará "muy contento", ya que le considera "el número uno".

"He sido muy claro respecto a lo que pienso de Mourinho. Como su jugador y como madridista, Mourinho es el número uno. Es y será siempre 'uno di noi' (uno de los nuestros). Si está de vuelta aquí la temporada que viene, estaré muy contento de tenerle de vuelta en casa", señaló en rueda de prensa.

Mourinho sería, en caso de llegar, el cuarto entrenador de Real Madrid en un año, tras la salida de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y la supuesta de Arbeloa. Tiempo en el que los conflictos internos en el vestuario, y la ausencia de títulos, han marcado la actualidad madridista.

"No entiendo muy bien lo del vestuario ingobernable. O no lo comparto. No es como definiría al vestuario del Real Madrid. El día que el club tome una decisión respecto al entrenador de la temporada que viene, lo hará cuando consideren oportuno", señaló.

"Yo vine aquí hace cuatro meses. Hace poco. Y era un entrenador de Primera RFEF y cuando me vaya, el día que me vaya, lo haré como entrenador de Primera División, de Champions, del Real Madrid... Estos cuatro meses han sido una grandísima experiencia y un aprendizaje enorme. El día que esto acabe, me marcharé con la conciencia tranquila", agregó Arbeloa.

Finalmente, Arbeloa indicó que "he sentido siempre el cariño de la afición. De mis 43 años, 20 los he pasado dentro de este club. Son muchos años en la que considero mi casa, mi club, y como me recuerde la hinchada espero que sea con mucho cariño", completó en palabras que, pese a no ser oficial, parecen ya una despedida del técnico.