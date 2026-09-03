Asencio fue absuelto y tres exjuveniles de Real Madrid irán a la cárcel por difusión de video íntimo

La justicia española dio por concluido el proceso judicial que involucraba a exjugadores pertenecientes a las divisiones inferiores y al primer equipo de Real Madrid, acusados de la difusión de un video de carácter sexual registrado en Gran Canaria en 2023.

En la resolución del caso, el defensor del plantel de honor, Raúl Asencio, fue absuelto y quedó completamente libre de responsabilidades penales.

Por su parte, los excanteranos Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García debieron aceptar una condena de un año de cárcel, luego de que las dos jóvenes que aparecían en las imágenes —una de las cuales tenía 16 años al momento de los hechos— confirmaran un perdón judicial hacia los involucrados, lo que facilitó el acuerdo de las penas.

La causa se originó tras la denuncia por la grabación y posterior divulgación no consentida del material audiovisual a través de aplicaciones de mensajería, hechos por los cuales los tres juveniles aceptaron su culpabilidad para evitar un cumplimiento efectivo de mayor tiempo en prisión.