Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago20.0°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Real Madrid

Asencio fue absuelto y tres exjuveniles de Real Madrid irán a la cárcel por difusión de video íntimo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García aceptaron una pena de un año de prisión tras el perdón de las víctimas.

Asencio fue absuelto y tres exjuveniles de Real Madrid irán a la cárcel por difusión de video íntimo
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La justicia española dio por concluido el proceso judicial que involucraba a exjugadores pertenecientes a las divisiones inferiores y al primer equipo de Real Madrid, acusados de la difusión de un video de carácter sexual registrado en Gran Canaria en 2023.

En la resolución del caso, el defensor del plantel de honor, Raúl Asencio, fue absuelto y quedó completamente libre de responsabilidades penales.

Por su parte, los excanteranos Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García debieron aceptar una condena de un año de cárcel, luego de que las dos jóvenes que aparecían en las imágenes —una de las cuales tenía 16 años al momento de los hechos— confirmaran un perdón judicial hacia los involucrados, lo que facilitó el acuerdo de las penas.

La causa se originó tras la denuncia por la grabación y posterior divulgación no consentida del material audiovisual a través de aplicaciones de mensajería, hechos por los cuales los tres juveniles aceptaron su culpabilidad para evitar un cumplimiento efectivo de mayor tiempo en prisión.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada