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Vozinha debuta en la Liga de Primera: La formación de Colo Colo para duelo con Huachipato

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Con la novedad de que Vozinha debuta en la Liga de Primera, esta es la formación de Colo Colo para el duelo de este domingo con Huachipato.

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