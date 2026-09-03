Vozinha debuta en la Liga de Primera: La formación de Colo Colo para duelo con Huachipato
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Con la novedad de que Vozinha debuta en la Liga de Primera, esta es la formación de Colo Colo para el duelo de este domingo con Huachipato.
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