Tópicos: Deportes | Fútbol | Real Madrid

Benfica se salvó en la Champions y condenó a Real Madrid a los play-offs con frenética victoria

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tanto que clasificó a Benfica lo marcó su arquero a los 90+8 del encuentro.

Benfica se salvó en la Champions y condenó a Real Madrid a los play-offs con frenética victoria
Benfica se salvó en el último minuto con gol de su arquero y logró mantenerse en la Champions League, tras golear por 4-2 a Real Madrid, en un frenético partido en donde el cuadro español perdió su cupo a los octavos de final y tendrá que jugar los play-offs. 

Los de la casa blanca abrieron la cuenta en el encuentro con un gol del francés Kylian Mbappe a los 30 minutos.

Sin embargo, rápidamente las águilas empataron el cotejo con tanto del noruego Andreas Schjelderup a los 36'. Ya en los descuentos del primer tiempo, Vangelis Pavlidis dio vuelta el marcador desde los doce pasos.

En la segunda mitad, el noruego volvió a marcar para Benfica a los 54 minutos. Pero, los españoles encontraron el descuento cuatro minutos después con otro tanto de su goleador, Mbappe.

La remontada se volcó imposible, cuando el árbitro expulsó a Raúl Asencio y Rodrygo a los 90+2' y 90+7' respectivamente.

El definitivo gol de los de Portugal, que los clasificó a la siguiente fase, lo marcó su arquero Anatoli Trubin, tras un gran golpeo de cabeza a los 90+8´del cotejo.

Con este resultado, Real Madrid se ubicó en la novena posición de la tabla, sin chances de clasificar directo a octavos de final. Por su parte, Benfica ocupó la última plaza para clasificar a los play-offs del certamen europeo.

