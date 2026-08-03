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Tópicos: Deportes | Fútbol | Real Madrid

Bernardo Silva: "Cuando apareció Real Madrid no lo pensé dos veces"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El futbolista portugués entrenó por primera vez con sus compañeros tras ser anunciado como refuerzo del cuadro "merengue".

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El volante portugués Bernardo Silva, refuerzo de Real Madrid, aseguró durante su primer entrenamiento que su fichaje por el cuadro merengue "no lo pensó dos veces".

"Cuando apareció Real Madrid fue imposible no decir que sí. No me lo pensé dos veces. Es un sueño jugar en el mejor club de la historia del fútbol, porque sus títulos dicen eso, es un privilegio y estoy muy feliz", señaló a Real Madrid Televisión.

Además, el mediocampista luso afirmó que "hablar de este club no es necesario, porque toda su historia habla por sí misma. Estoy muy feliz de empezar e intentar ayudar a este equipo a seguir ganando, que es lo que sabe hacer: Ganar, ganar y ganar".

En cuanto a su primera sesión de práctica, la calificó como "muy cansadora" y "dura", pero se mostró "feliz" de poder conocer a sus nuevos compañeros de equipo.

"La gente está con muy buena intensidad y la verdad es que este lugar se siente como una casa. Estoy muy contento de estar aquí", declaró Silva.

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