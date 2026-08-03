Carlos Palacios será investigado por Fiscalía tras operativo antidrogas donde fue detenido su suegro

La Fiscalía SAC Metropolitana Sur investigará a Carlos Palacios, futbolista de Boca Juniors y exjugador de Colo Colo, tras un operativo antidroga en donde fue detenido su suegro, quien fue sorprendido con 75 kilos de pasta base y clorhidrato de cocaína.

De acuerdo a los antecedentes que entregó el Ministerio Público, el imputado llegó a un inmueble de La Florida para descargar la droga y en la propiedad se encontraron dos pistolas marca Glock.

El jefe de la Fiscalía SAC Metropolitana Sur, Alex Cortés, sostuvo: "El suegro de este jugador era uno de los blancos principales que estaba siendo investigado. Esta es una investigación que ya tenía larga data, en donde incluso ya se había incautado droga con anterioridad".

Además, Cortés añadió: "La investigación continúa y se deberá establecer si efectivamente existe alguna vinculación de este futbolista con la investigación por el delito de tráfico de drogas".

En tanto, la vivienda de La Florida, en la cual se encontró la droga y las armas, no es propiedad del exColo Colo y es arrendada.

"Es un inmueble que se le vincula cuando él se encuentra en Chile de paso, en el último tiempo, por lo menos", detalló el fiscal.