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"Soy el Obelisco con tetas": Netflix lanzó tráiler de su serie sobre Moria Casán

Publicado: | Fuente: Netflix
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Netflix lanzó este viernes el nuevo tráiler de "Moria", la serie inspirada en la vida de la diva argentina Moria Casán y que se estrenará el próximo 14 de agosto. "La One" será interpretada por Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione -hija de Casán- en tres momentos claves de su historia, desde sus inicios en las tablas hasta su ascenso en el mundo del espectáculo, transformándose en una figura central de la cultura popular argentina. La serie, que combina la realidad con la ficción, tendrá ocho episodios.

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