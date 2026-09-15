Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago23.0°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Real Madrid

Cepeda apareció con gran jugada y asistencia en choque de Elche y Real Madrid

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno ingresó en el segundo tiempo.

Cepeda apareció con gran jugada y asistencia en choque de Elche y Real Madrid
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El chileno Lucas Cepeda aportó una asistencia en el duelo entre Elche y Real Madrid, luego de enviar el pase que Abiel Osorio convirtió de cabeza en el descuento para el 2-1 en el estadio Martínez Valero.

Cepeda había ingresado en el segundo tiempo en reemplazo de Marc Aguado y rápidamente se hizo notar en el ataque del conjunto de Martín Anselmi, que previamente había quedado en desventaja por un autogol de Matías Dituro y una conquista de Kylian Mbappé.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada