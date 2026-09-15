Cepeda apareció con gran jugada y asistencia en choque de Elche y Real Madrid

El chileno Lucas Cepeda aportó una asistencia en el duelo entre Elche y Real Madrid, luego de enviar el pase que Abiel Osorio convirtió de cabeza en el descuento para el 2-1 en el estadio Martínez Valero.

Cepeda había ingresado en el segundo tiempo en reemplazo de Marc Aguado y rápidamente se hizo notar en el ataque del conjunto de Martín Anselmi, que previamente había quedado en desventaja por un autogol de Matías Dituro y una conquista de Kylian Mbappé.