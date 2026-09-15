¡Histórica! Kristel Köbrich conquistó su vigésima medalla en Juegos Sudamericanos

La nadadora chilena Kristel Köbrich volvió a hacer historia para el Team Chile en los Juegos Sudamericanos, ya que ganó presea de plata este martes en los 1.500 metros libres de Santa Fe 2026 y consiguió su vigésima medalla personal en los Odesur.

Con 41 años, Köbrich fue la segunda mejor en la final, con un tiempo de 16 minutos, 35 segundos y 50 centésimas, logrando su segunda presea en la presente edición del torneo, ya que el fin de semana también ganó un bronce en la definición de los 800 metros libres.

El oro de los 1.500 metros libres fue para la brasileña Beatriz Pimentel, con un tiempo de 16 minutos, 20 segundos y 88 centésimas; y el bronce fue para la argentina Delfina Dini (16'53''20).

Con este nueva medalla, Köbrich nuevamente agigantó su leyenda como una de las mejores deportistas de élite en la historia del Team Chile.

En el balance general de su historial en Juegos Odesur, Köbrich, quien tuvo su primera presentación en 2002, ha ganado ocho medallas de oro, nueve de plata, y tres de bronce.