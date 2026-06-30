Ferland Mendy enfrenta juicio por ataque de uno de sus perros a un menor

Un juzgado de Alcobendas, en España, abrió juicio oral contra el futbolista francés Ferland Mendy, lateral de Real Madrid, acusado de un delito de lesiones después de que cuatro perros de su propiedad escaparan de una finca y uno de ellos atacara a otros dos perros e hiriera a un joven de 17 años.

Según informó EFE, la Fiscalía acusa al jugador de un presunto delito leve de lesiones y pide para él una multa de 1.200 euros, mientras que la acusación particular, ejercida por el menor lesionado, solicita seis meses de prisión por un delito de lesiones por imprudencia grave.

Los hechos ocurrieron el 4 de enero de 2023, cuando los animales escaparon desde una finca ubicada en una exclusiva zona residencial de Alcobendas. De acuerdo al escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, uno de los perros mordió a un teckel en el lomo, provocándole lesiones que derivaron posteriormente en su sacrificio.

Un joven que entonces tenía 17 años acudió a socorrer a la mujer que paseaba al animal y fue mordido en la pierna izquierda. Además, el perro que acompañaba al menor, un braco alemán, sufrió heridas en el cuello y el pecho y necesitó cirugía veterinaria.

La Fiscalía sostuvo que Mendy "infringió el deber de custodia y vigilancia exigible" respecto de animales de gran tamaño, al no comprobar que la puerta de la finca quedara cerrada tras el ingreso de un vehículo. El Ministerio Público también indicó que los cuatro perros carecían de microchip identificativo, seguro obligatorio de responsabilidad civil y vacunación contra la rabia.

El caso será juzgado en el Juzgado de lo Penal número 26 de Madrid, aunque todavía no existe fecha para la vista oral. Además de la multa, la Fiscalía pidió indemnizaciones para el joven herido, para la dueña del perro que murió y para el propietario del segundo animal lesionado.