Representando a Quiñenco: Hinzpeter participa en gira del Presidente Kast a Paraguay y Uruguay

El exministro del Interior Rodrigo Hinzpeter está de viaje junto al Presidente José Antonio Kast, en el marco de una gira que llevará al gobernante a Paraguay y Uruguay a lo largo de esta semana.

Hinzpeter es parte de la delegación chilena en calidad de gerente general de Quiñenco, cargo que solía ocupar el actual canciller, Francisco Pérez Mackenna.

Lo anterior despertó sospechas de un eventual conflicto de interés, ya que el holding perteneciente a la familia Luksic tiene varias inversiones en Paraguay y, por ende, es habitual que su gerente general viaje a Asunción.

A su vez, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, también tiene una trayectoria de colaboración con Quiñenco, pues cuando se desempeñaba en la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, organizó ciertas giras empresariales a EE.UU. con el apoyo de Pérez Mackenna.

Desde la comitiva parlamentaria que acompaña al Mandatario, el diputado opositor José Montalva (PPD) reflexionó: "La política internacional, cuando un Estado conversa con otro, e involucra a todos los poderes que hay, también involucra al poder económico. Siempre van a haber intereses: lo importante es que haya transparencia sobre ellos".

"Que se pueda hablar abiertamente de esos intereses y que la ciudadanía sepa cuáles son, con el objeto de que se ponderen de acuerdo a nuestra legislación vigente. En eso no vería gran problema, a menos que haya una política poco transparente, y que se quieran ocultar", cerró.