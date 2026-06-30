Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago11.6°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Presidente Kast

Representando a Quiñenco: Hinzpeter participa en gira del Presidente Kast a Paraguay y Uruguay

Publicado:
| Periodista Radio: Mariano Reyes
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Integra la delegación en calidad de gerente general del grupo empresarial, cargo que solía ocupar el actual canciller, Francisco Pérez Mackenna.

Lo anterior despertó sospechas de un eventual conflicto de interés, pues el holding de los Luksic tiene varias inversiones en Paraguay.

Representando a Quiñenco: Hinzpeter participa en gira del Presidente Kast a Paraguay y Uruguay
 ATON (archivo)
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El exministro del Interior Rodrigo Hinzpeter está de viaje junto al Presidente José Antonio Kast, en el marco de una gira que llevará al gobernante a Paraguay y Uruguay a lo largo de esta semana.

Hinzpeter es parte de la delegación chilena en calidad de gerente general de Quiñenco, cargo que solía ocupar el actual canciller, Francisco Pérez Mackenna.

Lo anterior despertó sospechas de un eventual conflicto de interés, ya que el holding perteneciente a la familia Luksic tiene varias inversiones en Paraguay y, por ende, es habitual que su gerente general viaje a Asunción.

A su vez, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, también tiene una trayectoria de colaboración con Quiñenco, pues cuando se desempeñaba en la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, organizó ciertas giras empresariales a EE.UU. con el apoyo de Pérez Mackenna.

Desde la comitiva parlamentaria que acompaña al Mandatario, el diputado opositor José Montalva (PPD) reflexionó: "La política internacional, cuando un Estado conversa con otro, e involucra a todos los poderes que hay, también involucra al poder económico. Siempre van a haber intereses: lo importante es que haya transparencia sobre ellos".

"Que se pueda hablar abiertamente de esos intereses y que la ciudadanía sepa cuáles son, con el objeto de que se ponderen de acuerdo a nuestra legislación vigente. En eso no vería gran problema, a menos que haya una política poco transparente, y que se quieran ocultar", cerró.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada