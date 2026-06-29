Seleccionado uruguayo defendió a Bielsa: "Se manipuló la información para dejarlo mal"

El defensor uruguayo Sebastián Cáceres, único jugador que regresó en el mismo avión que Marcelo Bielsa tras la eliminación del Mundial en fase de grupos, salió en defensa del DT y descartó las versiones difundidas por la prensa oriental sobre la interna del equipo.

"Obviamente todos estamos muy tristes por el resultado, porque no se consiguió el objetivo. Creíamos que habíamos hecho una buena preparación para poder competir. No se pudo y la tristeza me imagino que también es de todo el país, que estaban ilusionados como nosotros", dijo a la prensa en la salida del aeropuerto..

Sobre las filtraciones de una presunta rebeldía del equipo y un reproche del DT a los jugadores en su adiós, Cáceres fue claro: "Lo que se habló, obviamente, no lo voy a decir. Sí puedo decir que hubo cosas que salieron o que se filtraron y no tenían nada que ver, no fueron como las dijeron, se tergiversó todo lo que se habló".

"Creo que se manipuló mucho la información para, tal vez, dejar mal a Marcelo. Creo que esas cosas no van y me parece que no fue lo correcto", sumó.

"Sí, hablamos, hubo una despedida, pero como dije, no voy a decir lo que se habló entre el grupo; eso creo que tiene que quedar entre nosotros como debió ser desde un principio", reafirmó.

Por otro lado, el futbolista que limita en América de México evitó hablar sobre cómo terminó la relación entre Bielsa y el resto plantel, pero sí se manifestó a modo personal: "Yo tengo todo el respeto hacia él y mucho agradecimiento. Capaz que alguno puede opinar distinto, pero creo que a rasgos generales la mayoría sabe cómo fueron las cosas".

Sobre el fracaso, el zaguero señaló que "hay cosas que al final son difíciles de explicar porque son cosas muy puntuales. Recibimos goles que no deberíamos recibir y cuando esas cosas pasan en prácticamente todos los partidos, todo se hace cuesta arriba".

"Te va generando cierta frustración, pero creo que pasa por detalles puntuales, porque a la hora de la actitud nadie se guardó nada, lo intentamos en todo momento y no se pudo", complementó.

"A veces hay errores que no tienen consecuencias, pero estos sí tuvieron y los terminas pagando. Así es el deporte. No siempre hay justicia deportiva, porque creo que no hicimos malos partidos. Obviamente hay que ser muy autocrítico con todo lo que se hizo y hay que levantar cabeza, dar la cara y tratar de seguir creciendo, que al final vamos a tener esa revancha", expuso el jugador de 26 años.