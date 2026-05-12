Florentino Pérez tuvo tenso cruce y apuntó contra una periodista: "No sé si sabe algo de fútbol"

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, protagonizó un tenso cruce con el periodista Rubén Cañizares durante una rueda de prensa en la que anunció que no renunciará a su cargo y que se presentará a un nuevo proceso electoral en el club blanco.

El momento más comentado se produjo cuando el dirigente cuestionó un artículo publicado en ABC, un tradicional diario español de línea conservadora que pertenece al grupo de medios Vocento. Pérez apuntó contra la autora del texto y lanzó: "Hay un artículo de una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol".

La discusión se originó por una publicación que atribuía al presidente de Real Madrid la frase "Estoy muy cansado" antes de ingresar a la sala de prensa de Valdebebas. Florentino negó haber dicho aquello, reclamó por el titular y encaró directamente a Cañizares, quien respondió: "Simplemente hacemos periodismo".

El dirigente insistió en su molestia con el medio y repitió que se daría de baja como suscriptor. "Soy suscriptor del ABC porque mi padre también lo era. Si mi padre levantara la cabeza, me diría que me diera de baja del ABC", afirmó durante el intercambio.

La frase sobre la periodista amplificó la polémica en España, porque el cruce no quedó limitado a una queja por el titular, sino que incluyó una referencia personal sobre la capacidad de una mujer para escribir de fútbol. El registro fue difundido por Mundo Deportivo y rápidamente generó reacciones en redes sociales.

La comparecencia de Florentino Pérez también estuvo marcada por sus críticas a distintos medios y por su defensa de la gestión al mando de Real Madrid. En ese contexto, el presidente aseguró que seguirá en carrera: "Lamento decirles que no voy a dimitir".