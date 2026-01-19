Mbappé criticó ensañamiento de la hinchada de Real Madrid contra Vinicius

El francés Kylian Mbappé dio la cara este lunes por su compañero Vinícius Junior, se mostró comprensivo con el enfado de la hinchada de Real Madrid y con su derecho a silbar, pero fue crítico con que el ensañamiento sea con un jugador y pidió que los abucheos sean para todo el equipo.

"Entiendo las pifias, entiendo a la gente. Antes de ser futbolista era un joven que miraba todos los partidos y cuando no estaba contento hablaba mal de los jugadores y, si estaba en el estadio, pifiaba. Lo puedo entender porque es la única oportunidad del madridista de expresar su sentimiento. Lo que no me gustó es que si abuchean, que sea a toda la plantilla", manifestó en la rueda de prensa.

"No se debe pifiar más a algunos jugadores porque la culpa es de todo el equipo y lo hacemos mal como equipo. Tenemos carácter y la personalidad para cambiar eso en la cancha. Tenemos a todo el madridismo con nosotros, no está en contra. Están enfadados y es normal. Está en nosotros cambiar la situación, ganar partidos, jugar bien y estoy seguro de que volverán con nosotros", añadió.

Finalmente, Mbappé también expresó su postura por la destitución de Xabi Alonso, defendiéndolo de las críticas.

"Decir que Xabi Alonso no ha triunfado en Real Madrid no es verdad. Se fue antes de que se decidan todos los títulos. Perdió solamente uno, que es la Supercopa, el resto estamos vivos. Hemos perdido en Copa del Rey después", recalcó.

"Tuve una relación espectacular con él y le deseo lo mejor. Me gusta su visión del fútbol, tiene esa obsesión por los detalles, por el juego. Conoce mucho del fútbol moderno. Ha pasado lo que ha pasado, es una decisión del club que hay que respetar. Ahora hay un nuevo entrenador que tenemos que ayudar porque es su primera experiencia profesional. Y vamos a dar todo para que le vaya bien a Arbeloa y a Real Madrid siempre", sentenció.