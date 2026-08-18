Mourinho: "Emocionalmente, es más bonito que la primera vez que vine"

El portugués Jose Mourinho aseguró en el acto de presentación privada a puerta cerrada como nuevo entrenador de Real Madrid para las próximas tres temporadas que, "emocionalmente, es más bonito que la primera vez" que se incorporó al club, en 2010.

"Real Madrid, desde el punto de vista profesional, es el top de la carrera de un entrenador y seguramente para cualquier jugador también", afirmó en imágenes emitidas por Real Madrid Televisión, tras escenificar en la sala de juntas el acto privado de la firma de su contrato con el presidente, Florentino Pérez.

"Después, tiene el lado obviamente emocional, afectivo y es volver a casa. Emocionalmente es más bonito que la primera vez que vine porque la primera vez era un sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más emocional y afectivo. Más bonito ahora", destacó el técnico portugués, que recibió una réplica del estadio, un reloj y una camiseta con su nombre.

Mourinho añadió que, desde que se marchó en 2013, mantuvo su vínculo emocional con el club blanco. Y agregó: "Ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, pueden imaginar lo que significa para mí trabajar para Real Madrid y esto es una máxima que todos dentro de Valdebebas la seguimos, la sentimos".