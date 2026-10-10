Mourinho no asistió a la rueda de prensa tras la victoria de Real Madrid ante Villarreal

Jose Mourinho, entrenador de Real Madrid, no asistió a la rueda de prensa después de la victoria de su equipo ante Villarreal en la octava jornada de La Liga por 1-0, según se informó a los medios presentes en el Estadio "Santiago Bernabéu"

El técnico portugués tomó la decisión de no aparecer ante los medios después de un encuentro en el que manifestó sus protestas al árbitro por diversas acciones, entre ellas, la expulsión de Vinícius por agarrar del pelo a Saliba en la acción previa al gol que el VAR anuló al brasileño.

Real Madrid terminó el encuentro, además de con la roja directa a Vinícius, con cinco jugadores amonestados: Bellingham, en la primera mitad, y Konaté, Rüdiger, Tchouaméni y Mbappé, en la segunda, los dos últimos por perder el tiempo en el tramo final del partido.

Además, el mismo Mourinho también vio la amarilla.

La normativa de La Liga indica entre sus artículos sobre las retransmisiones las normas para las ruedas de prensa después de los partidos, por lo que Real Madrid se expone a sanciones ante la negativa de su entrenador a hablar ante los medios.