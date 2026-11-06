Mourinho por las críticas a Vinícius: "Con él la exigencia es distinta"

En la previa del complejo desafío que afrontará Real Madrid ante Valencia en Mestalla, el director técnico del conjunto merengue, José Mourinho, salió al paso de las críticas hacia el presente futbolístico de Vinícius Júnior, defendiendo la jerarquía del extremo brasileño pero remarcando que el bienestar colectivo jamás estará supeditado a los nombres propios.

"Un entrenador debe hacer todo para tener a sus futbolistas al máximo nivel: intentar diferentes estrategias de juego, gestión personal y creer siempre en el potencial del jugador. Un jugador malo será siempre un jugador malo; un jugador muy bueno es alguien que, incluso en sus momentos negativos, te deja la puerta abierta a que pueda volver a su situación normal", reflexionó el adiestrador portugués.

En esa línea, el portugués apuntó a la desmedida lupa mediática que recae sobre el atacante tras el reciente cruce europeo ante AEK en Atenas.

"Si el partido que hizo en Atenas no lo hace Vinícius y lo hace un jugador normal, todos diríamos: 'Hizo un buen partido, acorde a su equipo, no increíble pero bien'. Como es Vinícius, de quien siempre se espera al jugador superlativo que el año pasado me eliminó de la Champions League, la exigencia es distinta. Hay que seguir trabajando con todas las herramientas, y una muy importante es el respaldo y la amistad de sus compañeros", explicó.