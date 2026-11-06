IPC subió 0,5% en octubre: Inflación anual llegó a 4,5%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un alza de 0,5% en octubre, con lo que acumuló un aumento de 4,5% en lo que va de 2026 y también a doce meses, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El resultado estuvo marcado principalmente por los incrementos en transporte y alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras que vestuario y calzado destacó entre las divisiones que anotaron bajas.

Con este registro, la inflación anual pasó de 4,1% a 4,5%, luego de que el IPC de septiembre anotara un aumento mensual de 0,4%.

De las 13 divisiones que componen la canasta del IPC, seis aportaron incidencias positivas a la variación mensual, cinco tuvieron incidencias negativas y dos registraron una contribución nula.

Combustibles y vuelos internacionales impulsaron el transporte

La división de transporte subió 2,0% en octubre y aportó 0,265 puntos porcentuales al indicador general, la mayor incidencia entre las divisiones de la canasta.

Entre sus productos destacó la gasolina, que aumentó 4,5% durante el mes y acumuló un alza de 26,2% en el año. A su vez, el petróleo diésel subió 12,3% en octubre, con un incremento acumulado de 53,5% durante 2026.

Durante el mes, la ENAP informó nuevas alzas para las bencinas y el diésel, que comenzaron a regir el jueves 22 de octubre.

El transporte aéreo internacional también contribuyó al resultado, con un aumento mensual de 13,0% y de 19,4% en lo que va del año.

En contraste, los vuelos nacionales registraron una disminución de 11,8% en octubre, acumulando una baja de 15,0% en el año.

Papas y tomates destacaron entre las alzas de alimentos

La división de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,0%, con una incidencia de 0,231 puntos porcentuales en el IPC mensual.

De los 81 productos que integran esta división, 56 registraron incrementos de precios. Entre ellos destacaron las papas, que subieron 12,0%, y los tomates, que aumentaron 11,2%.

Por grupos, la mayor contribución provino de hortalizas, legumbres y tubérculos, cuyos precios aumentaron 4,6%. Le siguió el conjunto de pan, cereales, harinas y pastas, con un alza de 0,8%.

Otro de los productos destacados por el INE fueron los gastos comunes, que subieron 3,9% en octubre y acumularon un incremento de 5,7% en el año.

Vestuario, calzado e internet anotaron bajas

La división de vestuario y calzado cayó 4,1%, con una incidencia de -0,098 puntos porcentuales en el resultado mensual. De sus 23 productos, 20 registraron disminuciones.

Entre las bajas destacaron las zapatillas para hombre (-5,4%) y los pantalones para hombre (-5,5%).

Por su parte, la conexión a internet disminuyó 14,7% en octubre, variación que también registró en el acumulado del año.

El INE informó, además, que tanto el IPC sin volátiles como el indicador que excluye alimentos y energía registraron una variación mensual de 0,0%.