El entrenador portugués José Mourinho asumió la responsabilidad por la sorpresiva derrota por 2-1 de Real Madrid ante Alavés y emplazó a la prensa a centrarse en el desempeño colectivo por sobre las situaciones particulares de sus jugadores.

"Mi sensación es que cuando Real Madrid pierde, es la gran historia. Tienen algo de que hablar por lo menos hasta el miércoles: Real Madrid perdió, jugó mal, el entrenador se equivocó de equipo, en los cambios. Tienen una cosa objetiva, no necesitan intentar que Arda se marchó enojado, que Vinícius fue pifiado, que yo fui pifiado por no cambiar a Vinícius...", señaló el estratega.

"Dedíquense a analizar nuestra derrota, las historias se buscan cuando las cosas van muy bien, un poco de pimienta. Peridmos, es una situación muy dura para nosotros, que tienen mucho que criticar. Vini fue como todo el equipo, fuimos todos iguales, no creo que haya un único jugador mejor que los otros. El entrenador es el responsable", añadió.

Mourinho también justificó sus modificaciones y apuntó al desgaste físico de sus dirigidos: "Sengí al equipo poco fresco, pero si cambias muchos jugadores para dar frescura tienes el riesgo de que las cosas no vayan bien (...) Responsabilidad mía, las decisiones son mías, hemos perdido puntos que no podíamos perder, pero la vida continúa y mañana hay trabajo".

"Faltó frescura física, jugamos contra un equipo que se organizó solo para defender y ver si salía alguna cosa al contraataque, pero necesito de más respuestas", sentenció el portugués.