Mourinho y la visita de Real Madrid ante FC Barcelona: "Es igual que ir a otro estadio"

Jose Mourinho, entrenador de Real Madrid, compareció ante los medios en la antesala del clásico frente a FC Barcelona y le quitó relevancia al enfrentamiento individual que tendrá con el estratega alemán Hansi Flick.

"No interesa mucho quiénes son los entrenadores, es uno más; lo más importante es la dimensión mundial de un clásico que es único. Normalmente, el mundo enamorado del fútbol es para verlo. Que sea un gran partido y que ganemos nosotros", apuntó.

En relación con el ambiente que encontrarán en territorio catalán, el portugués deslizó que: "Es igual que ir a otro estadio. Obviamente que estamos hablando de un equipo de mucha calidad, no es lo mismo jugar con equipo de gran calidad que de menos calidad, pero no pasa nada".

Pese a la diferencia de 6 unidades de los "merengues" con el liderato de su rival, Mourinho sostuvo: "Lejos de ser un producto acabado, es un producto ahora mismo inicial, donde todavía estamos en una fase en que su entrenador está conociendo (...). Comparar un equipo en este estado con uno que tiene más años, es lo que no me parece justo".

Real Madrid, que marcha en la tercera posición de LaLiga con 21 puntos, visitará a Barcelona este domingo 25 de octubre a las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT) en el Camp Nou.