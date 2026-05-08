"No es digno de Real Madrid": Tchouaméni calificó de "inaceptable" su incidente con Valverde

El volante francés Aurélien Tchouaméni se pronunció este viernes en sus redes sociales sobre el bullado enfrentamiento protagonizado con su compañero Federico Valverde, siendo autocrítico justo tras conocerse la sanción de 500 mil euros impuesta a ambos involucrados.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, reconoció: "Lo ocurrido esta semana en los entrenamientos es inaceptable. Digo esto pensando en el ejemplo que se espera que demos a los jóvenes. Independientemente de quién tenga la razón o no, siempre debemos buscar la solución más serena para resolver un conflicto".

"Por encima de todo, lamento la imagen que dimos del club. Sé que la afición, el cuerpo técnico, mis compañeros, la directiva... todos están profundamente decepcionados por cómo se ha desarrollado esta temporada", añadió.

Seguido a ello, sostuvo: "La frustración no puede ser excusa para todo. Estos incidentes, aunque puedan ocurrir en cualquier vestuario, no son dignos de Real Madrid. Sobre todo porque el Real Madrid es el club más comentado del mundo".

"A internet le encanta inventarse las historias más descabelladas para generar expectación. (...) No es momento de averiguar quién hizo qué, quién dijo qué o quién tenía razón o quién no. Reconozco la sanción del club y la acepto", complementó.

"Seguimos siendo una familia, con desacuerdos en ocasiones, pero siempre debemos anteponer nuestros objetivos a todo lo demás. Me he disculpado ante el grupo y también quiero extender mis disculpas a todos los madridistas", cerró.