¿Quiebre total en Real Madrid? Reportan grave pelea entre Tchouaméni y Valverde

Una verdadera bomba estalló este jueves en el seno de Real Madrid, dado que según informó el diario Marca, el camarín del equipo merengue fue testigo de una violenta pelea entre dos de sus figuras: el francés Aurélien Tchouaméni y el uruguayo Federico Valverde.

De acuerdo al citad medio, la tensión comenzó a gestarse temprano en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Los testigos aseguran que Valverde se habría negado a darle la mano a Tchouaméni en el inicio de la jornada, lo que desencadenó una sesión de entrenamiento marcada por la hostilidad y los roces excesivos.

Lo que empezó como un desplante terminó de la peor manera al finalizar la práctica. Siguiendo el relato del medio citado, ambos jugadores protagonizaron un "serio encontronazo" en el sector de vestuarios donde tuvieron que intervenir otros integrantes del plantel para evitar que la situación pasara a mayores.

Sin embargo, la peor parte se la llevó el charrúa, quien sufrió un fuerte golpe que le provocó un corte de consideración, obligándolo a abandonar las instalaciones del club para dirigirse de urgencia a una clínica médica.

La gravedad del asunto encendió las alarmas en la dirigencia encabezada por Florentino Pérez, quien ya habría convocado a una reunión de urgencia para analizar los pasos a seguir, y no se descarta que se tomen medidas disciplinarias ejemplificadoras contra los involucrados.

Este incidente llega en un momento delicado para Real Madrid, elenco que se quedó sin Champions, sin Copa del Rey y a la espera de un milagro para arrebatarle la Liga de España a FC Barcelona.