Real Madrid cerró el año como líder de la clasificación de coeficientes de la UEFA

Real Madrid cerró el año al tope de la clasificación de coeficientes de clubes de la UEFA, por delante de Bayern de Múnich e Inter de Milán, en una tabla que suma los resultados de las competiciones europeas de las últimas cinco temporadas.

El club español acumuló 131.500 puntos. Por detrás quedaron los bávaros con 124.250 y los Nerazzurri con 121.250. Completaron las primeras posiciones Manchester City (117.750), Liverpool (115.500) y Paris Saint-Germain (109.500).

La clasificación toma en cuenta el desempeño de cada equipo en la Champions League, Europa League y Conference League durante las cinco temporadas más recientes.

En ese período, Real Madrid conquistó en dos ocasiones la "Orejona", factor que contribuyó a su ventaja en el coeficiente.

Revisa el top 10 del Ranking de coeficientes UEFA:

1. Real Madrid 131.500

2. Bayern de Múnich 124.250

3. Inter de Milán 121.250

4. Manchester City 117.750

5. Liverpool 115.500

6. PSG 109.500

7. Borussia Dortmund 98.750

8. Bayer Leverkusen 98.250

9. Barcelona 96.250

10. Arsenal 93.000