Real Madrid consiguió su primera victoria con Alvaro Arbeloa tras imponerse a Levante

Real Madrid volvió a los abrazos tras vencer por 2-0 a Levante por La Liga, resultado que además marcó la primera victoria de Álvaro Arbeloa como entrenador del conjunto "merengue".

Tras días marcados por perder la final de la Supercopa de España contra Barcelona, la salida de Xabi Alonso de la banca y la eliminación en la Copa del Rey contra Albacete, el equipo llegó al partido con la necesidad de un triunfo para la tranquilidad de su hinchada.

El marcador lo abrió desde el punto penal el francés Kylian Mbappé (58'), mientras que el segundo tanto lo anotó el español Marco Asensio (65').

Con este resultado, Real Madrid se mantiene en el segundo lugar de la tabla con 48 unidades, a la espera de lo que haga el líder Barcelona, que tiene un punto más y un partido menos.

Ahora, los "merengues" deberán prepararse para recibir a Mónaco el próximo martes 20 a las 17:00 horas (20:00 GMT), en un partido válido por la fecha siete de la Champions League