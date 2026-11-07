Real Madrid venció a Valencia y alcanzó a Barcelona en la cima de La Liga de España

Real Madrid derrotó por 3-0 a Valencia este sábado en el Estadio de Mestalla, por la duodécima fecha de la liga española, y alcanzó a FC Barcelona en la cima de la clasificación, con 30 puntos, a la espera del compromiso que los catalanes disputarán ante Atlético de Madrid.

El conjunto dirigido por José Mourinho dominó las acciones desde el comienzo y abrió el marcador a los 28 minutos, cuando Federico Valverde aprovechó un rebote fuera del área para convertir con un potente remate. Posteriormente, Arda Güler (36') amplió la ventaja tras una asistencia de Jude Bellingham.

En el complemento, Kylian Mbappé (75') sentenció el encuentro luego de recibir un pase de Güler y eludir al arquero Stole Dimitrievski. La situación de Valencia empeoró a los 79 minutos, cuando José Gayà fue expulsado por una infracción sobre el delantero francés.

Con este resultado, Real Madrid extendió a ocho su racha de victorias consecutivas y mantuvo el impulso de su anterior triunfo sobre Racing de Santander. Valencia, en tanto, quedó en el penúltimo lugar con nueve unidades y sigue sin ganar como local en el campeonato.