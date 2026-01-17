Tópicos: Deportes | Fútbol | Real Madrid
Vinicius Júnior lloró tras pifias en el partido de Real Madrid ante Levante
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El brasileño se retiró entre lágrimas al vestuario.
El brasileño se retiró entre lágrimas al vestuario.
El delantero brasileño Vinicius Júnior atraviesa el momento más delicado desde su llegada a Real Madrid, ya que el futbolista fue pifiado sin tregua por los hinchas del Estadio "Santiago Bernabéu" en el partido ante Levante, retirándose solo al vestuario entre lágrimas.