Vinicius Júnior: Mi padre me enseñó a ser humilde y tener carácter
El futbolista de Real Madrid recordó la figura de su progenitor en su formación deportiva.
El futbolista de Real Madrid recordó la figura de su progenitor en su formación deportiva.
El jugador brasileño de Real Madrid Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, más conocido como Vinicius Jr, destacó en una entrevista la importancia del fútbol en su vida y la figura de su padre en su carrera deportiva, para la que, según explica, le ayudaron mucho sus enseñanzas.
"Mi padre me enseñó a ser humilde, tener carácter y personalidad desde niño", señaló en la entrevista concedida a la revista GQ.
Durante la entrevista, el futbolista de Sao Gonçalo (estado de Río de Janeiro) destacó la figura de su progenitor y los métodos que usaba en su educación: "Me ponía metas para mí, al principio tenía que marcar veinte goles o diez asistencias para poder comprar el reloj".
A pesar de cumplir sus objetivos, confiesa que, hoy día, todavía le pregunta a su padre antes de comprar un reloj.
Además, en un tono bastante personal, destacó la necesidad de escuchar a los más mayores porque le hacen "ser mejor persona y disfrutar de las cosas" que hace y vive en el día a día, ya que le aporta experiencia.
El futbolista brasileño debutó en 2017 con el primer equipo de Flamengo y se convirtió en una perla juvenil hasta que, poco más tarde, en 2018, llegó a Real Madrid y actualmente vive su octava temporada en el club merengue.
Para Vinicius, el fútbol es una gran parte de su vida y se mostró muy agradecido por todo lo que le ha dado.
"Cuando juego al fútbol me olvido de todos los problemas que me pasan fuera y estoy muy feliz", explicó Vini, quien resalta como lo más importante para él "dar alegrías", tanto al equipo como a la afición.
También, para resaltar la relevancia del deporte en su vida, afirmó que, cuando descansa, el fútbol "no para" y lo practica con sus amigos "de toda la vida".
"El fútbol es una gran parte de mi vida, me ha dado mucho y por eso le estoy muy agradecido", sentenció el jugador de Real Madrid.
Junto con el deporte, otra de sus pasiones es la moda, tiene un estilo muy propio: "Mi estilo va como la moda, va cambiando, no le gusta a todo el mundo, pero a mí me encanta y cada uno se viste a su manera", reivindicó.