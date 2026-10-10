Vinicius tras su expulsión ante Villarreal: Perdón a mi equipo y a los hinchas

Vinícius Júnior, delantero brasileño de Real Madrid, pidió perdón este sábado a sus compañeros y a la hinchada madridista después de ser expulsado con tarjeta roja directa en la victoria de su equipo frente a Villarreal, por tirar del pelo a Saliba.

"La alegría sigue... Perdón a mi equipo y la afición", escribió Vinícius en su cuenta oficial de Instagram después del encuentro disputado en el estadio "Santiago Bernabéu", en el que el conjunto dirigido por José Mourinho logró los tres puntos gracias a un tanto del marfileño Yan Diomandé.

El brasileño, que comenzó el partido en la banca por primera vez esta temporada, ingresó en el terreno de juego durante la segunda parte y fue protagonista de una de las acciones más polémicas del encuentro.

En el minuto 72, Vinícius marcó el que parecía ser el segundo gol del Real Madrid, pero el árbitro Isidro Díaz de Mera, después de revisar la jugada en el monitor a instancias del VAR, anuló el tanto por un tirón de pelo del atacante a Saliba y le mostró la tarjeta roja directa.

La decisión provocó las protestas del futbolista, que tuvo que ser contenido por varios de sus compañeros antes de abandonar el terreno de juego.

Su expulsión obligó a Real Madrid a disputar con 10 jugadores el tramo final del encuentro, en el que Villarreal buscó sin éxito el empate.