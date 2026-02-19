¿Cuándo y dónde ver a Lanús de Sepúlveda ante Flamengo de Pulgar por la Recopa Sudamericana?
Ambos chilenos están citados.
Ambos chilenos están citados.
Lanús con el volante chileno Matías Sepúlveda entre los citados enfrentará este jueves a Flamengo, equipo de Erick Pulgar, por el partido de ida de la Recopa Sudamericana.
El "Granate" llegó a esta instancia tras conquistar la Copa Sudamericana y se presentará a este encuentro con dos victorias, dos empates y una derrota en cinco partidos en la Liga argentina.
Por su parte, el "Mengao" se ganó su lugar para disputar este partido gracias a levantar el trofeo de la Copa Libertadores y llegará al cotejo con una derrota, un empate y un triunfo en tres partidos jugados en el Brasileirao.
El partido está programado para jugarse este jueves 19 de febrero a las 21:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio Ciudad de Lanús "Néstor Díaz Pérez".
El encuentro lo podrás ver a través de ESPN y en streaming por Disney+ premium.