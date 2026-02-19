¿Cuándo y dónde ver a Lanús de Sepúlveda ante Flamengo de Pulgar por la Recopa Sudamericana?

Lanús con el volante chileno Matías Sepúlveda entre los citados enfrentará este jueves a Flamengo, equipo de Erick Pulgar, por el partido de ida de la Recopa Sudamericana.

El "Granate" llegó a esta instancia tras conquistar la Copa Sudamericana y se presentará a este encuentro con dos victorias, dos empates y una derrota en cinco partidos en la Liga argentina.

Por su parte, el "Mengao" se ganó su lugar para disputar este partido gracias a levantar el trofeo de la Copa Libertadores y llegará al cotejo con una derrota, un empate y un triunfo en tres partidos jugados en el Brasileirao.

¿Cuándo y dónde ver a Lanús ante Flamengo?

El partido está programado para jugarse este jueves 19 de febrero a las 21:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio Ciudad de Lanús "Néstor Díaz Pérez".

El encuentro lo podrás ver a través de ESPN y en streaming por Disney+ premium.