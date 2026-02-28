Nuevas reglas a partir del Mundial: El VAR revisará córners y las segundas amarillas

La IFAB (International Football Association Board), asociación que determina las reglas del juego, confirmó este sábado en su asamblea anual que el VAR revisará córners y segundas amarillas a partir del próximo Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Los cambios entrarán en vigor el 1 de junio y, además de estas nuevas normas para el VAR, también se incluirán diferentes medidas por parte del árbitro para que se pierda menos tiempo en los partidos.

Se introducirá una cuenta atrás de cinco segundos para los saques de banda y los saques de arco, y de 10 segundos para las sustituciones: En caso de superar el límite, los laterales pasarán al equipo contrario y los saques de fondo serán tiro de esquina para el rival.

En el caso de los cambios, si el futbolista tarda más de 10 segundos en abandonar el terreno de juego, su sustituto tendrá que esperar hasta la próxima pausa del juego para entrar, dejando a su equipo momentáneamente con uno menos.

Además, cuando un futbolista tenga que ser atendido por una lesión y abandone el campo, tendrá que permanecer fuera del juego durante un minuto.

Esta nueva normativa tendrá valor tanto en la Copa del Mundo que comienza en verano como en la temporada 2026/2027.

Además, la IFAB se ha comprometido a continuar revisando la aplicación del fuera de juego y a tomar medidas contra los jugadores que se tapen la boca para insultar a los rivales, después del episodio racista que acusó Vinícius Jr. con Gianluca Prestianni hace unos días en Champions League.

Aparte de analizar la "ley Vinícius", la IFAB también confirmó que la "ley Wenger" del off-side se probará en la Premier League canadiense a partir de la temporada que viene, que comienza en abril.