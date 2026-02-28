Delincuentes fingieron ser trabajadores y perpetraron robo en joyería de Providencia

Un robo con intimidación afectó este sábado a la Joyería Andreotti, ubicada en Avenida Providencia, en la comuna de Providencia, hecho que se registró alrededor del mediodía y generó un amplio despliegue policial en el sector.

Según información de Emol, al menos dos individuos ingresaron al local simulando ser trabajadores, vistiendo chaquetillas naranjas similares a las que usan quienes realizan labores de reparación en la avenida.

Una vez en el interior, intimidaron a las víctimas con armas que se presume serían de fuego y sustrajeron diversas especies, entre ellas joyas de oro y relojes.

"Alrededor del mediodía se constituyó Carabineros en la avenida Providencia 2538, a raíz de un comunicado radial que nos señalaba que había un robo con intimidación al interior de una joyería", señaló Carola Sepúlveda Salinas, comisario subrogante de la 19ª Comisaría de Providencia.

Al llegar, los sujetos ya se habían dado a la fuga. Preliminarmente, se indicó que los antisociales escaparon en un vehículo BMW de color negro, desplazándose por autopistas hacia el sector poniente de la capital.

El atraco se habría extendido entre cinco y 10 minutos, antecedente que aún debe ser corroborado.

No se registraron personas heridas, aunque las víctimas fueron amenazadas durante el asalto. Por instrucción del Ministerio Público, el procedimiento quedó en manos del OS-9 y Labocar de Carabineros.