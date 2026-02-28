Gobierno aplicó veto a Ley Integral de Personas Mayores

El Gobierno ingresó un veto sustitutivo a dos artículos de la Ley Integral de Personas Mayores, proyecto que había sido despachado en enero.

La decisión fue informada por la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, quien detalló que el Ejecutivo objetó los artículos 15 y 29 de la iniciativa, ambos relacionados con materias laborales, consignó Emol.

La normativa establece 15 derechos específicos para las personas mayores, entre ellos el derecho a la igualdad y no discriminación arbitraria por razones de edad en la vejez, derecho a un trato digno y respetuoso y a la atención preferente, acceso a la justicia, derecho a la independencia y a la autonomía, entre otros.

También incluye el fomento del acceso y participación en actividades de carácter cultural, artístico o deportivo, estableciendo cuota de acceso, tarifa rebajada para las personas mayores en estas actividades y sanciones por su contravención.

Desde el Partido Republicano cuestionan el veto

Las diputadas electas del Partido Republicano Catalina del Real y Valentina Becerra cuestionaron el veto ingresado por el Ejecutivo, quienes la calificaron como un retroceso en la protección de los adultos mayores.

"Es inaceptable que una normativa respaldada por todos los sectores políticos y diseñada para promover el envejecimiento digno, activo y saludable sea desvirtuada de esta manera. La objeción del Ejecutivo no solo desestima las necesidades de las personas mayores, sino que también evidencia una falta de compromiso con el bienestar social y la justicia intergeneracional", reprochó la diputada electa Valentina Becerra.

En tanto, Catalina del Real apuntó a que es "profundamente preocupante que, a menos de dos semanas del cambio de mando, el Gobierno decida vetar una ley tan significativa como la Integral de Personas Mayores, aprobada por unanimidad en el Congreso tras un amplio proceso de diálogo social y técnico".

"Vetar una ley en plena transición institucional, sin tiempo razonable para su análisis ni diálogo con los actores involucrados, socava la continuidad de políticas públicas y envía un mensaje inequívoco", concluyó.