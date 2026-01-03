Con Paulo Díaz y refuerzos: River Plate comenzó sus trabajos en la Patagonia

River Plate dio el vamos oficial a su año deportivo. El cuadro de la "Banda Sangre" cumplió con su desembarco en la ciudad de San Martín de los Andes, en la Patagonia argentina, lugar elegido para realizar la primera etapa de su pretemporada con la presencia del defensor chileno Paulo Díaz.

El plantel profesional arribó a la provincia de Neuquén durante la madrugada, tras completar su último entrenamiento en Buenos Aires. La llegada no pasó desapercibida, ya que más de un centenar de hinchas aguardó al bus con banderas, cánticos y bengalas, desatando una fiesta en las afueras del hotel Loi Suites Chapelco.

El técnico Marcelo Gallardo y varios futbolistas, tras registrarse en el alojamiento, se acercaron a los simpatizantes para firmar camisetas y tomarse fotografías, marcando el inicio de una etapa de trabajos que se extenderá hasta el 10 de enero en el sur del país trasandino.

La delegación compuesta por 33 jugadores incluyó a los dos primeros refuerzos del mercado: Fausto Vera y Aníbal Moreno. El objetivo del grupo es dejar atrás una temporada 2025 sin títulos, donde apenas alcanzaron una final en la Supercopa Internacional ante Talleres de Córdoba.

Tras su estadía en la montaña, el equipo viajará a Uruguay. Allí disputarán la Serie Río de la Plata, enfrentando a Millonarios de Colombia, el 10, y a Peñarol el 16 de enero en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

El estreno oficial por los puntos para River Plate y Paulo Díaz en el Torneo Apertura local quedó programado para el 25 de enero, cuando visiten a Barracas Central.