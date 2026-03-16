La nómina de la selección chilena para duelos con Nueva Zelanda y Cabo Verde

El técnico de la selección chilena, Nicolás Córdova, dio a conocer este lunes la lista de jugadores que convocó a los partidos que la Roja sostendrá ante Nueva Zelanda y Cabo Verde en el marco del torneo amistoso FIFA Series.

En el listado figuran los porteros Lawrence Vigouroux y Thomas Gillier, de Swansea City y Montreal, respectivamente, además del valor local Sebastián Mella, quien milita en Huachipato.

Entre los defensores están Felipe Faúndez, Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic, Iván Román, Ian Gárguez, Guillermo Maripán, Igor Lichnovsky, Gabriel Suazo y Diego Ulloa.

El mediocampo está cubierto por Ignacio Saavedra, Rodrigo Echeverría, Felipe Ogaz, Vicente Pizarro, Felipe Loyola, Javier Altamirano y Lautaro Millán, mientras que la ofensiva tiene a Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez, Gonzalo Tapia, Ben Brereton, Alexander Aravena, Lucas Cepeda y Benjamín Chandía.

Entre las grandes ausencias se encuentra el volante de Flamengo Erick Pulgar, uno de los puntos altos del cuadro brasileño, además de Alexis Sánchez, quien juega en la liga española.

El torneo FIFA Series medirá a Chile con Nueva Zelanda y Cabo Verde en Auckland.

El primer encuentro, ante la escuadra africana, está agendado para el viernes 27 de marzo a las 00:00 horas y el lunes 30 de marzo el duelo será contra el equipo oceánico, desde las 03:15 horas.

Nómina de la Roja

Arqueros

- Lawrence Vigouroux (Swansea City/GAL)

- Thomas Gillier (Montreal/CAN)

- Sebastián Mella (Huachipato)

Defensores

- Felipe Faúndez (O'Higgins)

- Fabián Hormazábal (U. de Chile)

- Benjamín Kuscevic (Toronto FC/CAN)

- Iván Román (Atlético Mineiro/BRA)

- Ian Gárguez (Palestino)

- Guillermo Maripán (Torino/ITA)

- Igor Lichnovsky (Fatih Karagumruk/TUR)

- Gabriel Suazo (Sevilla/ESP)

- Diego Ulloa (Colo Colo)

Volantes

- Ignacio Saavedra (Rubin Kazan/RUS)

- Rodrigo Echeverría (Club León/MEX)

- Felipe Ogaz (O'Higgins)

- Vicente Pizarro (Rosario Central/ARG)

- Felipe Loyola (Pisa/ITA)

- Javier Altamirano (U. de Chile)

- Lautaro Millán (Independiente/ARG)

Delanteros

- Darío Osorio (FC Midtjylland/NOR)

- Maximiliano Gutiérrez (Independiente/ARG)

- Gonzalo Tapia (Sao Paulo/BRA)

- Ben Brereton (Derby County/ING)

- Alexander Aravena (Portland Timbers/EE.UU.)

- Lucas Cepeda (Elche/ESP)

- Benjamín Chandía (Coquimbo Unido)