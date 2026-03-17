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Tópicos: Mundo | Irán

Israel asegura haber eliminado a figura clave del poder político en Irán

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Se trata de Ali Lariyani, quien se había erigido en una de las figuras más destacadas del régimen iraní tras la muerte de Ali Jamenei.

Israel asegura haber eliminado a figura clave del poder político en Irán
 EFE
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El Ministerio de Defensa de Israel aseguró este martes que ha matado al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, en los bombardeos de anoche contra "infraestructuras del régimen" iraní.

"Lariyani y el comandante de la Basij fueron eliminados esta noche y se unieron al jefe del plan de destrucción, (Ali) Jameneí, y a todos los miembros frustrados del eje del mal en las profundidades del infierno", dijo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un comunicado hoy.

Minutos antes, el departamento de prensa de la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había emitido un breve comunicado que rezaba: "El primer ministro Benjamín Netanyahu ordena la eliminación de altos funcionarios del régimen iraní", acompañado de una foto del mandatario al teléfono junto a un mando militar.

Lariyani, que se había erigido en una de las figuras más destacadas del régimen iraní tras la muerte de Ali Jameneí, y ante el bajo perfil del nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, había defendido en múltiples ocasiones que Irán no negociaría con Estados Unidos hasta que Trump y Netanyahu cesaran sus ataques y pidieran perdón.

Katz aseguró hoy al respecto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la "alta tasa de rotación en la cúpula iraní" y que ahora ésta "incluso está aumentando".

"Las Fuerzas de Defensa de Israel continúan operando en Irán con gran fuerza, contra objetivos del régimen, suprimiendo la capacidad de lanzamiento de misiles y destruyendo infraestructura estratégica clave en todas las áreas, lo que hace retroceder a Irán décadas", añadió Katz.

Esta mañana, las Fuerzas de Defensa de Israel también anunciaron en un comunicado que ayer atacaron simultáneamente "infraestructura del régimen" iraní en las ciudades de Teherán, Shiraz (centro-sur del país) y Tabriz (noroeste).

"Decenas de aviones de combate de la Fuerza Aérea, guiados por la Inteligencia Militar, completaron ayer (lunes) un ataque aéreo a gran escala (...) Se lanzaron decenas de municiones sobre las sedes de los organismos de seguridad", detallaron las FDI en su nota sobre los impactos en Teherán, donde incluían que, entre las instalaciones afectadas, estaba el Ministerio de Inteligencia y sedes de la milicia basij.

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