Pacheco presentó su "renuncia indeclinable" a director de Nova Andino Litio

Máximo Pacheco (PS) presentó su "renuncia indeclinable" al cargo de director de Nova Andino Litio, en medio de su salida del directorio de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), apuntando a las críticas "puramente partidistas" que recibió por su gestión.

En una carta dirigida al presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine Talavera, el exdirector de la estatal agradeció "la oportunidad de servir al país desde esta posición. He puesto al servicio de esta tarea toda mi energía, mis capacidades y mi experiencia empresarial y pública".

"Nunca, nada, me apartó de la responsabilidad que significa ser presidente de la mayor empresa del Estado de Chile, que ha aportado desde su formación en 1971 la cantidad de US$ 164.000 millones (en moneda actual) al erario nacional, y cuenta con más de 75.000 trabajadores propios y externos", apuntó.

Asimismo, reconoció que "como sucede siempre a quienes ocupan estas posiciones para avanzar e innovar y no simplemente administrar, mi desempeño ha sido objeto de controversias y está abierto a la evaluación pública; pero como señalé en la Junta de Accionistas del pasado 20 de abril, tomamos a Codelco en una situación difícil, y hoy lo demás más fuerte, más robusto y con un horizonte que es mejor".

De esa forma, apuntó que "el 18 de diciembre pasado fui elegido por Directorio de Codelco para integrar el Directorio de Nova Andino Litio SpA (...) Acepté orgulloso esa honrosa nominación, la cual fue definida por consenso", por Codelco y SQM, que lo eligieron "por unanimidad, como su presidente".

El exdirector señaló que "sabía que podía hacer un aporte a la puesta en macha y desarrollo de esta empresa conjunta Codelco-SQM, calificada por el mercado y la prensa como la operación empresarial más importante de 2025. Me había correspondido un rol protagónico en la etapa de negociaciones y cierre de esa transacción con SQM, apoyado en un equipo interno y externo de excelencia, así como en mi experiencia como ejecutivo en empresas internacionales".

Pachecho destacó que le tocó participar en el diseño de la plataforma de asociación público-privada para desarrollo del litio y valoró las negociaciones que realizó para el desarrollo en el Salar de Atacama.

Asimismo, agradeció al expresidente Gabriel Boric por "su confianza en Codelco y en mi gestión", al equipo interno y externo, nacional e internacional, que lo acompañó, y a los directores que respaldaron el proyecto.

"Me asombra que una actividad imaginada en beneficio de la nación se transforme en un cambio de disputa miope"

No obstante, reparó en las críticas que recibió de "algunos sectores para demandar mi renuncia al cargo" de director en Nova Andino Litio.

"Me asombra profundamente que lo que debería ser una actividad profesional imaginada en beneficio de la nación se transforme, por cuestiones puramente partidistas, en un campo de disputa miope y pequeño. El país debería estar siempre primero, pero veo que no todos lo entienden así", afirmó.

En ese sentido, precisó que "para algunos la reducida bandería política vale más que el interés nacional".

"Y como no quiero motivar una odiosa controversia, por el bien del país, de nuestro querido Codelco y de todo el valor que representa la magnífica empresa que hemos creado, he decidido presentarle mi renuncia indeclinable al cargo de Director de Nova Andino Litio SpA", concluyó.