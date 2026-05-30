Hincha de San Marcos cumplió 100 años y se robó las miradas con un emotivo cartel

Una imagen conmovedora se dejó ver este sábado en la previa del duelo entre San Marcos de Arica y Deportes Temuco por la Liga de Ascenso, ya que una hincha ariqueña compartió una particular petición en el Estadio "Carlos Dittborn".

Al ser captada por las cámaras de TNT Sports, la mujer enseñó una pancarta que decía: "Donadell, hoy cumplo 100 años. ¡Regálame tu camiseta!", en alusión al delantero que milita en los "Bravos del Morro".

Pese a que el ambiente fue positivo en las gradas del recinto, el cuadro de Iván Sandrock no consiguió retribuir a su público y perdió su invicto al caer por 0-1 ante los "pijes", resultado que también los privó de dormir como líderes en la fecha 14.