San Marcos entregó su apelación en la Segunda Sala de la ANFP por caso de desafiliación

Durante la jornada del viernes, San Marcos de Arica oficializó su defensa en la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, tras el fallo de primera instancia que desafilió a la institución del fútbol profesional.

"Queremos transmitir a nuestros hinchas y a la ciudad de Arica la total tranquilidad de que el equipo jurídico del club ha elaborado una argumentación sólida y fundamentada, orientada a resguardar cabalmente la postura y el trabajo que realizamos día a día", señaló el club nortino.

Finalmente, la institución agradeció "el apoyo incondicional de nuestra gente".

Cabe recordar que la denuncia, apoyada por Rangers, Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe, apunta a San Marcos por inconsistencias en los balances contables de los años 2024 y 2025, y presentación de documentación falsa.