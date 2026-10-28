Senador Vlado Mirosevic: La mafia del fútbol quiso sacar por secretaría a San Marcos de Arica

El senador de la República por la Región de Arica y Parinacota, Vlado Mirosevic (Partido Liberal), entró de lleno al debate tras la desafiliación del club San Marcos de Arica por parte de la primera sala del Tribunal de Disciplina, y aseguró que la mafia del fútbol actuó para sacar al elenco nortino y privilegiar a otros clubes.

"Esto realmente da cuenta de la mafia del fútbol, que quiso sacar por secretaría a San Marcos de Arica para privilegiar a otros clubes", dijo Mirosevic en un video publicado por él en sus redes sociales junto a su correligionario, el diputado por el distrito 1 (Arica, Camarones, General Lagos y Putre), Luis Malla.

"Esto no puede seguir así. Espero que se apele por todos los medios disponibles y que ganemos esa apelación, porque hoy día la mafia del fútbol fue más fuerte", dijo el integrante de la Cámara Baja.

"(La mafia) Fue más fuerte, y sobre todo de los dueños de algunos clubes para salvar a algunos que estaban descendiendo, pero descendiendo en la cancha. A nosotros nos quieren sacar por secretaría. Esto es inaceptable y esperamos que la apelación sea contundente para mantenernos en Primera B", añadió Mirosevic.