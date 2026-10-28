Exministro Palacios pide revisar financiamiento de educación superior ante alza de "cesantes ilustrados"

El rector de INACAP y exministro de Economía, Lucas Palacios, planteó que es necesario revisar el sistema de financiamiento de la educación superior, al advertir que los avances en acceso no han ido acompañados de resultados suficientes en la inserción laboral de sus egresados.

En conversación con El Diario de Cooperativa, en la antesala de su participación en ENADE 2026, Palacios sostuvo que la discusión debe considerar tanto los recursos destinados a la formación como los incentivos y resultados del sistema.

"El sistema de financiamiento de la educación superior hay que echarle una revisada porque no está dando los resultados suficientes", afirmó.

El exsecretario de Estado destacó los avances en cobertura, aunque cuestionó su correspondencia con las oportunidades de empleo: "Sí buenos en materia de acceso, mucha gente estudia, pero los resultados no son tan buenos. De hecho, tenemos un creciente número de cesantes ilustrados".

Revisar los incentivos y los recursos

Consultado por los cuestionamientos del Consejo de Rectoras y Rectores a los recortes de aportes basales en el Presupuesto, Palacios planteó que la evaluación del financiamiento debe realizarse junto con una revisión de su impacto.

"Una cosa es revisar el sistema, si es que estamos poniendo los incentivos adecuados, y otro distinto es si es que le vamos a restringir los recursos. Yo creo que ambos ejercicios hay que hacerlos al mismo tiempo", señaló.

En ese sentido, sostuvo que un mejor retorno podría justificar mantener los recursos, mientras que resultados débiles obligan a evaluar su asignación.

"Yo creo que hay que revisar el sistema completo. Si seguimos haciendo lo mismo que hacemos siempre, no vamos a obtener resultados distintos", agregó.

La discusión se produce en medio de las advertencias de rectores sobre los efectos del proyecto de Presupuesto 2027 en el sistema universitario, particularmente en la docencia y la investigación.

La distancia entre la formación y el empleo

Palacios vinculó este debate con las dificultades del mercado laboral y con una formación que, a su juicio, no siempre responde a los requerimientos de las empresas.

"La formación que estamos entregando no siempre se adecúa a las necesidades propias de los sectores productivos y de servicio", advirtió.

El rector sostuvo que la inversión debe incorporar la preparación de las personas desde la primera infancia, con una perspectiva que trascienda las urgencias económicas y los periodos de gobierno.

"Formar a las personas con una visión de largo plazo (...) es algo que siempre va a rentabilizarse desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social", afirmó.

Un llamado al sector privado

El rector de INACAP también llamó a las empresas a involucrarse en la formación y mencionó como ejemplo las dificultades de estudiantes de enseñanza media técnico-profesional para acceder a prácticas.

Según afirmó, 22.500 jóvenes de esa modalidad educativa no consiguen prácticas profesionales, ámbito en el que considera necesaria una mayor participación privada.

"No podemos tirarle la mochila al gobierno de turno para que se encargue de estas cosas. Una parte la puede hacer el gobierno y el Estado, sí, pero otra parte la tiene que hacer el resto de la sociedad", sostuvo.

Palacios participará este miércoles en un foro sobre inversión en conocimiento en el marco de ENADE 2026.