Colegio de Entrenadores fustigó el anuncio de Esteban Paredes como DT de S. Morning

El Colegio de Entrenadores reaccionó con molestia luego de que Santiago Morning anunciara con bombos y platillos a Esteban Paredes como su flamante director técnico para afrontar la temporada 2026 en la Segunda División Profesional.

La entidad apuntó a la denuncia contra Paredes en el Ascenso 2025 por, presuntamente, no contar con la licencia oficial necesaria para dar instrucciones desde la banca.

"De acuerdo a los registros conocidos por esta entidad gremial, que son de público conocimiento a raíz del caso del mismo club en 2025, el entrenador anunciado no cumple con los requisitos para oficiar dicha función", señalaron desde el Colegio en un comunicado.

Cabe recordar que si bien la Primera Sala de la ANFP dictó dos derrotas administrativas al "Chaguito", correspondientes a duelos con Magallanes y Cobreloa donde Paredes estuvo en la banca, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina revocó el castigo, zanjando el tema.

En aquella oportunidad, el gremio de directores técnicos ya había expresado su disconformidad por la resolución adoptada por la instancia de apelación en la ANFP.

De todas formas, el Colegio de Entrenadores "establece la importancia de cumplir con la normativa que acuerdan los clubes a inicio de cada temporada y que dice relación con la Convención de Licencias de Entrenadores Conmebol".

Por último, desde el gremio indicaron que "esta entidad establece que seguirá informando y fiscalizando a la ANFP en el cumplimiento de la normativa publicada, además de supervisar los procedimientos formales y conocidos para la obtención de licencias. Lo anterior, en busca de la transparencia y la igualdad de derechos de los directores técnicos de todas las divisiones".