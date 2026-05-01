Soldado conscripto extraviado con fusil fue encontrado con vida y en buenas condiciones
La ausencia del joven se reportó durante las primeras horas de este viernes, generando preocupación desde una instalación castrense en Talca.
La institución desplegó un dispositivo de localización a lo largo del día, logrando ubicar al efectivo durante la tarde sin percances físico.
Un equipo especializado de la Brigada de Aviación ha iniciado un proceso de contención y apoyo anímico para esclarecer los motivos detrás de la decisión del joven.