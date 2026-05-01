Soldado conscripto extraviado con fusil fue encontrado con vida y en buenas condiciones

La Brigada de Aviación de Ejército informó este viernes que fue encontrado con vida el conscripto que se encontraba desaparecido -junto a su fusil de servicio- en el sector de San Rafael, comuna de Talca, en la Región del Maule.

El joven militar, cuya ausencia generó un amplio despliegue de búsqueda, fue encontrado en buenas condiciones de salud, poniendo fin a horas de incertidumbre.

El incidente se originó en las primeras horas de este viernes, cuando el soldado abandonó las instalaciones del predio militar "El Culenar". Según lo informado, el conscripto hizo abandono del cuartel portando su fusil de cargo sin municiones.

Ante la grave situación, el Ejército de Chile activó un operativo de búsqueda. Este despliegue abarcó diversas unidades y movilizó recursos en la zona, culminando en horas de la tarde con el hallazgo del joven.

"El soldado conscripto, quien había sido recientemente acuartelado para cumplir con su servicio militar obligatorio, se encuentra en buenas condiciones de salud", señaló la Brigada de Aviación.

Asimismo, aseguraron que se encuentran "brindando contención psicológica para determinar las causas que lo motivaron a tomar dicha decisión".