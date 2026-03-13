Santiago Morning oficializó a Carlos Muñoz como su primer refuerzo para Segunda División

Santiago Morning oficializó a través de sus redes sociales al delantero chileno Carlos Muñoz como su nuevo refuerzo para la temporada en la Segunda División.

En su última temporada vistió la camiseta de Magallanes, donde disputó 29 encuentros, donde anotó cinco goles y repartió una asistencia.

Muñoz también jugó en clubes como Santiago Wanderers, Unión Quilpué, Colo Colo, FC Baniyas, Al-Ahli, Talleres, Unión Española, Cobresal, Deportes Antofagasta y O'Higgins.

Santiago Morning tendrá su estreno en la Segunda División el domingo 22 de marzo, ante Colchagua, a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Municipal de La Pintana.