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Tópicos: Deportes | Fútbol | Santiago Wanderers

ANFP reprogramó partido entre Santiago Wanderers y Rangers

Publicado:
| Periodista Digital: ATON
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La ANFP reprogramó el partido entre Santiago Wanderers y Rangers en el Estadio "Elías Figueroa Brander", válido por la fecha 28 de la Liga de Ascenso, duelo clave tanto en la pelea por el título como en la definición del descenso a Segunda División Profesional.

El encuentro estaba agendado inicialmente para el lunes 19 de octubre. Sin embargo, según información de La Estrella de Valparaíso, las autoridades locales advirtieron al Decano que debía busca un nuevo día debido al aniversario del "estallido social", lo que iba a implicar una menor disposición de contingente policial.

Frente a este escenario, el elenco caturro realizó gestiones con el ente rector del fútbol chileno, que finalmente adelantó el encuentro para las 18:00 horas del viernes 16 de octubre.

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