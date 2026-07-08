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Tópicos: Deportes | Fútbol | Santiago Wanderers

Conmebol envió carta a Milad para justificar a Madrid como sede de la Intercontinental sub 20

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

La Confederación Sudamericana defendió la decisión y agradeció a Chile por las gestiones en busca de albergar el duelo.

Conmebol envió carta a Milad para justificar a Madrid como sede de la Intercontinental sub 20
 Conmebol (@LibertadoresU20)
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Tras conocerse que la Copa Intercontinental sub 20 entre Santiago Wanderers y Real Madrid finalmente se jugará en el Estadio "Santiago Bernabéu", casa del cuadro español, la Conmebol envió una carta a la Federación de Fútbol de Chile para explicar los motivos de esta polémica decisión.

Más allá del deseo del elenco porteño y las autoridades chilenas para jugar en el "Elías Figueroa", el ente rector sudamericano puso sobre la mesa el diálogo con la UEFA.

En la misiva dirigida a Pablo Milad se esgrimió que "esta quinta edición representaba una valiosa oportunidad para que, por primera vez, el certamen se celebrara en territorio europeo".

"Un criterio de reciprocidad que fortalece esta alianza institucional y refleja el compromiso compartido de brindar igualdad de oportunidades para ambas Confederaciones", sumaron en la carta firmada por Nery Pumpido, secretario general adjunto deportivo de Conmebol, y el secretario general José Astigarraga.

La Confederación Sudamericana también señaló que es "una valiosa oportunidad para proyectar internacionalmente" la final, para permitir que "el fútbol juvenil sudamericano, y particularmente el chileno, continúe mostrando su talento en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial".

Por último, Conmebol valoró el interés mostrado por la ANFP de "asumir la organización de este importante encuentro, aspectos que fueron debidamente considerados durante el proceso de evaluación".

El escrito no se refirió al complicado horario para Chile en pleno fin de semana de Fiestas Patrias, pues se jugará el sábado 19 de septiembre a las 07:30 horas de nuestro país (12:30 en España).

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