Alerta en la RM por sistema frontal con isoterma alta: Senapred advierte riesgo de remociones en masa

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta preventiva para 10 comunas de la Región Metropolitana ante la llegada de un sistema frontal que, según se pronostica, dejará hasta 40 milímetros de lluvia en el sector cordillerano entre la tarde de este jueves y la madrugada del viernes.

La principal amenaza detectada por los organismos técnicos es la presencia de una isoterma alta, situada entre los 3.500 y 3.800 metros, lo que incrementa el riesgo de remociones en masa y aluviones al registrarse precipitaciones líquidas en zonas donde habitualmente cae nieve.

"Estamos hablando en cordillera aproximadamente 40 milímetros de jueves para viernes, por lo tanto, una muy buena cantidad de precipitaciones con una agravante: isoterma alta", detalló el director regional de Senapred, Miguel Muñoz.

Según explicó, esto "podría estar entre 3.500 y 3.800 metros, lo cual genera una situación -que nos ha pronosticado también Sernageomin- de un riesgo y una exposición alta a remociones en masa".

Ante esta amenaza, las autoridades desplegaron brigadas para inspeccionar puntos críticos de la precordillera, especialmente en sectores propensos a desbordes. La vigilancia se mantendrá activa para reaccionar ante cualquier emergencia de forma inmediata.

Autoridades monitorean el sistema frontal que afectará principalmente a las zonas cordilleranas entre jueves y viernes. (FOTO: ATON)

Al respecto, Muñoz enfatizó que "el llamado a la comunidad es a estar informada, ver los cursos de agua si hay cambio de coloración. Hay muchas quebradas que hoy hay que monitorear, estar viendo si hay un aumento de cauce o no permanentemente, porque ahí nos podría afectar".

"Por lo tanto, estos equipos van a estar toda la noche trabajando en terreno, informando rápidamente ante la eventualidad de que haya una emergencia y también dar respuesta rápida al sistema", enfatizó el representante de Senapred.

Gobierno activa "Código Azul"

Frente a este pronóstico, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, activó los protocolos de "Código Azul" y "Ruta Calle" en las comunas del Gran Santiago para proteger a la población vulnerable ante el descenso de temperaturas que acompañará al sistema frontal.

El plan de emergencia contempla el despliegue de equipos médicos y de asistencia social, además de la habilitación de albergues municipales para evitar riesgos de hipotermia en personas en situación de calle mientras duren las precipitaciones.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, confirmó la puesta en marcha de los protocolos de emergencia social.

Delegación Presidencial y Ministerio de Desarrollo Social coordinan ayuda para personas en situación de calle. (FOTO: ATON)

"Sabemos que las precipitaciones van a golpear principalmente la zona precordillerana y cordillerana, no obstante, estamos en invierno, por lo tanto, a pesar de que la isoterma va a estar alta, sabemos que igual va a haber bajas temperaturas. Están todos los dispositivos de coordinación activados", anunció el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina.

Asimismo, destacó que, "de forma adicional, el Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con algunas de las municipalidades que tienen albergues y que se trabaja en conjunto, tienen dispositivos de 'ruta calle' que operan en distintas zonas de la Región Metropolitana".

"También ponemos acento en cuidar a esas personas que sabemos que tienen una situación compleja durante las próximas horas", puntualizó Codina, que destacó que "se tiene que activar todo el dispositivo de acompañamiento social y brindar la posibilidad de acercamiento a algún albergue en caso de que sea necesario".