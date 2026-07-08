Megarreforma: PPD acordó con el Gobierno una invariabilidad tributaria escalonada

En un vuelco político clave para el futuro de la megarreforma del Ejecutivo, los senadores del opositor Partido por la Democracia (PPD) anunciaron este miércoles un principio de acuerdo con el Ministerio de Hacienda para destrabar la norma de invariabilidad tributaria.

El pacto de la colectividad opositora con el ministro Jorge Quiroz garantiza cuatro votos cruciales para el oficialismo con miras a la votación general del proyecto en la Sala del Senado.

El diseño, que modifica sustantivamente el plan original, fue negociado con la mediación de la presidenta de la Corporación, Paulina Núñez (Renovación Nacional), y los senadores de Chile Vamos Iván Moreira (UDI) y Rodolfo Carter (independiente).

El anuncio formal —realizado en una rueda de prensa encabezada en los pasillos del Congreso Nacional por el jefe del comité de senadores del PPD, Ricardo Celis, junto con la subjefa, Loreto Carvajal, la senadora Núñez y el ministro Quiroz— sorprendió al resto de la oposición, incluidos el Frente Amplio (FA) y el Partido Socialista (PS), que planeaban ir al Tribunal Constitucional (TC) contra este elemento de la iniciativa.

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La nueva fórmula visada por La Moneda modifica estructuralmente el proyecto original, transitando desde un piso plano de 25 años hacia un modelo escalonado y condicionado a los montos de capital invertido.

"Hemos presentado un texto. El Gobierno ha recogido, diría yo, el 90% de nuestra propuesta en esta materia (...) Esto es lo central: que la invariabilidad tributaria no va a ser de 25 años, sino que de 10 años, y que 10 años depende de la barrera de entrada a modos distintos, hasta 100 millones de dólares; que hay un segundo punto que puede ser hasta 15 años y allí la barrera de entrada es hasta 350 millones de dólares; y, si es de 25 años, tiene que ser una barrera de entrada de 500 millones de dólares", detalló Celis.

El parlamentario PPD precisó además que se aplicará una sobretasa permanente del 1,5% a modo de prima y que los proyectos mineros no quedarán exentos del royalty.

Ministro Quiroz: "Nos deja satisfechos"

Por su parte, el ministro Quiroz manifestó su absoluta conformidad con los términos técnicos del consenso, ratificando que "las modificaciones son básicamente que las invariabilidades se van estableciendo a mayores años según la magnitud de la inversión (...); que hay una prima de 1,5 puntos más de tasa corporativa a quienes se acojan a este seguro de invariabilidad, y después hay una serie de otras normas que hacen que este proceso, cuando se suscriba el contrato-ley, se tengan más antecedentes respecto del comportamiento, del origen de los fondos, de las inversiones".

"(Es) una propuesta muy razonada, muy bien pensada y mirando un diálogo: encontrar puntos comunes. Es una propuesta que nos deja satisfechos, que pone a Chile por delante, que pone la relevancia de la invariabilidad como certeza para las inversiones. Es una certeza que va a ser mucho más potente por ser producto de un consenso mayor, más amplio, y espero que esto abra nuevos caminos y nuevas disposiciones a seguir encontrando puntos en común en este proyecto", celebró el jefe de las finanzas públicas.

En esa línea, el titular de Hacienda valoró "la seriedad" de la conversación con el PPD: "Siempre discutimos, analizamos y nos abrimos cuando hay seriedad de las propuestas, cuando no se habla para un reel o para una cámara; cuando se habla francamente en una reunión donde se busca lo mejor para el país y valoro enormemente este punto al que hemos llegado hoy día", afirmó.

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Presidenta del Senado espera que acuerdo "sea un impulso para lograr más apoyo"

Señalada como artífice de este acercamiento, la senadora Núñez explicó que la propuesta del PPD "fue recogida porque evidentemente hace sentido y logra el objetivo del ministro de Hacienda inmediatamente".

"Con el ministro fuimos capaces de armar una mesa donde no hubo ningún partido que se quedó debajo de ella; por lo tanto, todos fueron invitados y convocados a este diálogo, como debe ser, más aún en el Senado", resaltó la líder de la Corporación.

Argumentó que "la invariabilidad en un proyecto de esta envergadura es clave para que el país crezca, para dar certezas, para empezar a competir de par a par con los otros países, sobre todo de la región (...) Es imposible distribuir pobreza. Si el país crece económicamente, va a crecer socialmente, y en eso estamos convencidos no desde el oficialismo, también de manera transversal con los senadores del PPD".

"Agradezco —porque no es fácil— a cada uno de los senadores (del comité PPD): al jefe de la bancada (Celis), a la subjefa de la bancada, por supuesto al senador (Pedro) Araya y la senadora (Ximena) Órdenes, con quienes sostuvimos una reunión con el ministro Quiroz y su equipo para poder tener esta indicación, revisarla y decir: 'Okey, estamos disponibles con nuestros votos por una cuestión sentida'", manifestó Núñez.

Finalmente, la presidenta del Senado dijo que espera que este acuerdo "sea un impulso en esta discusión para que ojalá en otros temas, dado que están las comisiones sesionando, podamos tener más apoyo en un proyecto que tiene un solo objetivo: que el país crezca, que se generen empleos y que empecemos a distribuir para todos".

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Duras críticas del FA: "Es peor que lo que propone Pinochet"

Al ser abordado en los pasillos del Congreso, el senador Diego Ibáñez (FA) cuestionó los parámetros técnicos que el PPD transó con el Ejecutivo y trazó un paralelo histórico lapidario, acusando que las condiciones acordadas para proteger las grandes inversiones extranjeras otorgan mayores beneficios que los marcos regulatorios impuestos durante la dictadura militar (1973-1990).

"Habrá que ver el detalle (del pacto). La verdad es que me estoy enterando en este momento. Solo mencionar para la gente que me está escuchando: la invariabilidad de Pinochet era de 10 años con una tasa preferencial, a diferencia de esta, que es con la misma tasa; era una invariabilidad por sobre los 1.500 millones de dólares la de Pinochet y esta es sobre 50 millones de dólares; era una invariabilidad sujeta a una prima mayor, que era una tasa del 40% del impuesto corporativo. Hoy entiendo que es la misma tasa. Por tanto, es peor que lo que propone Pinochet, francamente. Voy a revisar, por supuesto, el detalle", fustigó el legislador.

Ibáñez advirtió que el mecanismo podría colisionar directamente con la Carta Fundamental, al "amarrar" —dijo— las facultades tributarias del Estado de Chile para las próximas décadas.

"Yo creo que tiene ribetes de inconstitucionalidad (...) Tenemos que revisar el detalle. Aquí vamos a discutir el día de mañana, jueves, como oposición, cuáles van a ser los pasos a seguir. Naturalmente habrá que revisar la propuesta, que es algo que hace dos minutos nos estamos enterando, pero quiero ser bien responsable en esto: vamos a estudiarlo porque, a nuestro juicio, tiene ribetes de inconstitucionalidad", concluyó el senador.

Fuego amigo: UDI criticó "ingenuidad" de Núñez

Los costos de la negociación no sólo golpearon a la oposición: en el bloque oficialista y la derecha más dura se desató un duro "fuego amigo" en contra de Paulina Núñez por mantener abiertas las conversaciones.

Desde el Partido Nacional Libertario, la diputada Paulina Muñoz tachó de "impresentable que se haya tratado de armar estas mesas técnicas que lo único que han hecho es retrasar la aprobación de la megarreforma, que todos los chilenos necesitan urgente. O sea, ya basta de las complicidades de Chile Vamos con la izquierda".

En la misma línea, el diputado gremialista Sergio Bobadilla espetó que "la senadora Núñez está actuando con total y absoluta ingenuidad política; se está prestando para el juego de la izquierda y para eso la UDI no está disponible".

Ante la ola de cuestionamientos procedentes de sus propios socios de la derecha, la senadora RN no dio pie atrás y reafirmó su compromiso con la búsqueda de consensos amplios: "No, yo me conozco muy bien. Voy a seguir con el diálogo", contestó escuetamente la presidenta de la Corporación.

Asimismo, Núñez encontró un férreo blindaje en sectores de su partido. "No solo respaldo a la senadora Núñez, sino que además quiero ser más sincero: la senadora Núñez lo que está haciendo es cumplir un mandato del Gobierno", reveló el diputado de RN Diego Schalper.