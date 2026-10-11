Palladino bajó a Wanderers de la lucha por el ascenso directo: "Hay que pensar en otra cosa"
El DT asumió que su equipo tendrá "un camino más largo del que nos habíamos imaginado".
El DT asumió que su equipo tendrá "un camino más largo del que nos habíamos imaginado".
Tras sufrir su cuarta derrota consecutiva en la Liga de Ascenso, ante Curicó Unido, Santiago Wanderers se alejó de las opciones al título y el ascenso directo a la Primera División.
El DT de los porteños, Francisco Palladino, fue categórico y directamente bajó a su equipo de la pelea, al quedar a cuatro puntos de un Cobreloa que aún debe jugar este fin de semana, y con tres fechas por delante.
"Sigo sintiendo orgullo por todo el camino que venimos llevando adelante y confiamos en lograr el objetivo que nos trazamos a inicio de año que es ascender. Hoy, quizás, por un camino más largo del que nos habíamos imaginado, pero confiando", dijo el estratega, en referencia a disputar la liguilla.
"Evidentemente el objetivo y la ilusión que habíamos generado en la gente de ascender directo; hoy hay que ser claro y hay que pensar en otra cosa. Pero independientemente de eso, hay que dar vuelta rápidamente la página y pensar en Rangers. La autocrítica la tenemos y la hacemos hacia adentro", sostuvo el uruguayo.
Las cuatro derrotas al hilo en las últimas jornadas, incluyendo una derrota clave ante Cobreloa, generó que los hinchas "caturros" encaren a jugadores a la salida del Estadio "Elías Figueroa", recriminando los resultados.