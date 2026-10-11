Palladino bajó a Wanderers de la lucha por el ascenso directo: "Hay que pensar en otra cosa"

Tras sufrir su cuarta derrota consecutiva en la Liga de Ascenso, ante Curicó Unido, Santiago Wanderers se alejó de las opciones al título y el ascenso directo a la Primera División.

El DT de los porteños, Francisco Palladino, fue categórico y directamente bajó a su equipo de la pelea, al quedar a cuatro puntos de un Cobreloa que aún debe jugar este fin de semana, y con tres fechas por delante.

"Sigo sintiendo orgullo por todo el camino que venimos llevando adelante y confiamos en lograr el objetivo que nos trazamos a inicio de año que es ascender. Hoy, quizás, por un camino más largo del que nos habíamos imaginado, pero confiando", dijo el estratega, en referencia a disputar la liguilla.

"Evidentemente el objetivo y la ilusión que habíamos generado en la gente de ascender directo; hoy hay que ser claro y hay que pensar en otra cosa. Pero independientemente de eso, hay que dar vuelta rápidamente la página y pensar en Rangers. La autocrítica la tenemos y la hacemos hacia adentro", sostuvo el uruguayo.

Las cuatro derrotas al hilo en las últimas jornadas, incluyendo una derrota clave ante Cobreloa, generó que los hinchas "caturros" encaren a jugadores a la salida del Estadio "Elías Figueroa", recriminando los resultados.