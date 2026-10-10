[VIDEO] Hinchas de S. Wanderers encararon a Sergio Felipe tras derrota ante Curicó Unido

Simpatizantes de Santiago Wanderers interceptaron al zaguero Sergio Felipe en las afueras del Estadio "Elías Figueroa" tras la caída por 1-2 frente a Curicó Unido, instante en el que le transmitieron el descontento generalizado por la seguidilla de derrotas y le pidió formalmente gestionar la salida del entrenador Francisco Palladino.

"Nosotros no queremos que Palladino siga. Nosotros, la hinchada, no queremos que ese tipo siga, porque no nos representa", expresó un hincha al defensa uruguayo.

No obstante, también expresaron su molestia por la negativa racha de resultados que los alejó de la pelea por ascender.

"Ganó Magallanes y quedamos quintos. Hace mes y medio atrás estábamos peleando la Intercontinental, estábamos primeros y ahora sin nada", reclamaron.