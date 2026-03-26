Presidencia pospuso la visita del plantel de Santiago Wanderers a La Moneda

La Oficina del Presidente de la República, José Antonio Kast, informó que la actividad programada con el plantel sub 20 de Santiago Wanderers, campeón de la Copa Libertadores, fue pospuesta.

Sin dar mayores detalles, desde Presidencia explicaron que la visita al Palacio de La Moneda, programada para este jueves fue cancelada y finalmente se realizará el próximo miércoles 1 de abril a las 12:00 horas.

Recordar que el cuadro caturro viene de ganar la Copa Libertadores de la categoría y que ha recibido homenajes de la Municipalidad de Valparaíso y de parte de la Cámara de Diputadas y Diputados.